Amazon: 45% di sconto su un laptop da gaming HP con RTX 3060

In aggiunta alla promozione Mediaworld sul laptop Lenovo, quest'oggi Amazon propone un'offerta molto interessante su un computer portatile da gaming a marchio HP Gaming Victus con scheda grafica NVIDIA RTX 3060.

Di seguito i dettagli della configurazione:

HP - Gaming Victus 16-d0031nl Notebook, Intel Core i5-11400H, RAM 16 GB DDR4, 512 GB SSD NVME PCIe M.2, Display 16,1" FHD, IPS, Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6, Wi-Fi 6 AX201, Windows 11, Grigio: 799,99 Euro (1.449 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 7 Luglio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 2 ore e 58 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Tramite la scheda prodotto è anche possibile effettuare il pagamento rateale con Cofidis, tramite la creditline alle condizioni previste. Non disponibile invece la dilazione tramite rate di Amazon in cinque o dodici mensilità.

Il comparto porte è composto da un ingresso USB-C fino a 5Gbps, cinque ingressi USB Type-A fino a 5Gbs, 1 HDMI 2.0, una porta Ethernet Gigabit, una combo cuffie/microfono, 1 AC Smart Pin ed 1 lettore di schede SD. Presente anche una Webcam Wide HD 720p.

Nessuna informazione sulla scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per non lasciarvela sfuggire.