Amazon: 45% di sconto su un monitor MSI da gaming curvo FHD a 165Hz

Continuano anche quest'oggi gli sconti di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. In giornata odierna, infatti, segnaliamo una riduzione molto interessante su un monitor da gaming a marchio MSI, su cui è possibile godere di uno sconto del 45% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito, nella fattispecie, i dettagli dello sconto:

MSI Optix AG321CR Monitor Gaming Curvo 31.5", Display 16:9 (FHD) 1920x1080, Frequenza 165Hz, 1ms, Pannello VA, FreeSync Premium, MSI Gaming OSD, RGB Mystic Light: 219,76 Euro (399 Euro)

La spedizione, ovviamente gratuita, è prevista a stretto giro di orologio con consegna senza costi aggiuntivi garantita per giovedì 25 Agosto 2022 per coloro che effettuano l'odine entro 13 ore e 27 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva della durata di due o tre anni al prezzo di 5,89 e 7,79 Euro rispettivamente. Non è possibile invece scegliere il pagamento rateale di Amazon ma solo quello di Cofidis al check out ed alle condizioni previste.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse onde evitare spiacevoli sorprese. Dati alla mano di Keepa, si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dallo stesso monitor su Amazon.