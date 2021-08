Amazon, fino al 45% in meno su smartphone OnePlus e Samsung

Oltre all’offerta odierna su SSD Crucial al minimo storico, su Amazon in queste ore sono disponibili tre smartphone OnePlus e due Samsung in sconto, con tagli che arrivano anche a 370 Euro rispetto al listino. Vediamo i modelli interessati, tra cui sono inclusi OnePlus Nord e Samsung Galaxy S21 5G.

Sconti Amazon su smartphone OnePlus e Samsung

OnePlus 8 Smartphone 6.55” Fluid AMOLED Display 90Hz, 12 GB RAM + 256 GB Memoria, Fotocamera Tripla, Dual Sim, Alexa Hands-Free, 5G, Verde (Glacial Green​): 449,90 Euro

Smartphone 6.55” Fluid AMOLED Display 90Hz, 12 GB RAM + 256 GB Memoria, Fotocamera Tripla, Dual Sim, Alexa Hands-Free, 5G, Verde (Glacial Green​): 449,90 Euro OnePlus N10 Smartphone Display da 6.49 "a 90 Hz, 6 GB di RAM + 128 GB di Memoria, Quad camera, Warp Charge 30T, Dual SIM, 5G, Midnight Ice: 266 Euro

Smartphone Display da 6.49 "a 90 Hz, 6 GB di RAM + 128 GB di Memoria, Quad camera, Warp Charge 30T, Dual SIM, 5G, Midnight Ice: 266 Euro OnePlus Nord Smartphone 6.44" 5G 8GB RAM 128GB, con Quad Camera, Dual SIM, Alexa built-in, Blu (Blue Marble): 340,44 Euro

Smartphone 6.44" 5G 8GB RAM 128GB, con Quad Camera, Dual SIM, Alexa built-in, Blu (Blue Marble): 340,44 Euro Samsung Smartphone Galaxy S21 5G , Caricatore incluso, Display 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, 256 GB, RAM 8GB, 4000mAh, Dual SIM + eSIM, (2021) [Versione Italiana], Grigio (Phantom Gray): 859 Euro

, Caricatore incluso, Display 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, 256 GB, RAM 8GB, 4000mAh, Dual SIM + eSIM, (2021) [Versione Italiana], Grigio (Phantom Gray): 859 Euro Samsung Smartphone Galaxy S20 FE 5G, Display 6.5" Super AMOLED, 3 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 6GB, Batteria 4.500mAh, Hybrid SIM, (2020), Verde (Cloud Mint): 599 Euro

Solo gli ultimi tre smartphone citati risultano venduti e spediti da Amazon, mentre i primi due sono proposti da un negozio terzo; di conseguenza, se siete interessati a questi ultimi consigliamo di verificare l’attendibilità del rivenditore prima di procedere con l’acquisto.

In ogni caso non manca la spedizione gratuita e, per i modelli di cui si occupa il colosso dell’e-commerce, è disponibile anche il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis o con il piano della stessa Amazon, oltre che la consegna gratis in 1 giorno. Per quanto concerne la data di conclusione delle offerte non c’è alcuna indicazione ufficiale, dunque consigliamo di effettuare l’acquisto in fretta se risultano di vostro interesse.

Sempre su Amazon sono disponibili anche sconti su diversi smart TV 4K DVB-T2.