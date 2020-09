Amazon: 46% di sconto su una soundbar wireless Samsung

In questo caldo lunedì di Settembre Amazon propone un'interessante offerta su una soundbar Samsung da 2.1 canali e 290W, su cui è possibile risparmiare il 46% rispetto al prezzo di listino: la disponibilità però è limitata.

La soundbar in questione è la HW-R530/ZF e può essere acquistata a 149,99 Euro, il 46% in meno rispetto ai 279 Euro richiesti dal produttore, per un risparmio di 129,01 Euro. Come dicevamo poco sopra, però, la disponibilità è limitata e nel momento in cui stiamo scrivendo è possibile ordinare solo sette unità.

Amazon permette anche di effettuare il pagamento a rate con la CreditLine di Cofidis, con tutti i vantaggi previsti.

A livello tecnico stiamo parlando di una soundbar da 290W e 2.1 canali, wireless, in grado di garantire bassi potenti e profondi. E' presente anche il Surround Sound Expansion, che durante la riproduzione del suono espande l'area di ascolto lateralmente e verticalmente per immergere gli utenti nei contenuti. Ovviamente, è supportata anche la riproduzione via wireless della musica, grazie alla tecnologia Bluetooth.

La consegna è garantita entro il 18 Settembre, senza costi aggiuntivi, se si ordina nel corso delle prossime 19 ore. E' anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva dai guasti per due anni a 10,29 Euro.