Amazon: 46% di sconto su un SSD Kingston, ma la disponibilità è limitata

Nel giorno in cui Dyson propone una serie di offerte in vista del Black Friday, Amazon lancia una promozione molto interessante su un SSD a marchio Kingston, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma di denaro visto che raggiunge il prezzo più basso di sempre. La disponibilità, però, in termini di unità è limitata.

Di seguito il modello interessato:

Kingston KC2500 NVMe PCIe SSD - SKC2500M8/250G M.2 2280: 38,99 Euro (71,99 Euro)

Nel momento in cui stiamo scrivendo, la disponibilità viene garantita solo su cinque unità, ma Amazon specifica comunque che ne sono in arrivo altre. Tuttavia, non sappiamo se anche le nuove verranno proposte allo stesso prezzo o meno, e per questa ragione consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dallo stesso modello. L'SSD in questione garantisce una velocità di lettura e scrittura fino a 3500/2900 MB/s, ed è disponibile nei tagli di memoria fino a 2 terabyte.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, che è iniziata solo qualche ora fa. La consegna viene garantita, senza costi aggiuntivi, entro sabato 30 Ottobre 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore e 46 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, con tutti i vantaggi previsti dal Prime.