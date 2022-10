Amazon, 46% di sconto su un TV LG OLED da 48 pollici

In attesa di conoscere le offerte del Prime Day di Ottobre 2022 targato Amazon, dal colosso di Seattle continuano ad arrivare promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi la giornata si apre con uno sconto degno di nota su un TV LG OLED da 48 pollici, che raggiunge il minimo storico.

Si tratta dell'OLED 48C2 del 2022, dotato di processore a9 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, e supporto a Google Assistant ed Alexa:

LG OLED48C24LA Smart TV 4K 48", TV OLED evo Serie C2, Processore α9 Gen 5, Dolby Vision Precision Detail, Dolby Atmos, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22 [Classe di efficienza energetica G]: 925,89 Euro (1699 Euro)

Amazon propone anche la soluzione con pagamento in dodici rate mensili da 77,16 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna ovviamente senza costi aggiuntivi garantita per giovedì 6 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore dal momento in cui stiamo scrivendo. Chiaramente disponibile anche il pagamento a tasso zero con Cofidis direttamente al check out, oltre che il pagamento in un'unica tranche.

Nessuna informazione, come avvenuto anche in altre circostanze, sulla data di scadenza dell'offerta e come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.