Amazon, fino al 47% di sconto su memorie RAM Corsair e HyperX

Assieme agli sconti su TV Samsung QLED e MacBook Air, Amazon sta proponendo anche molte memorie RAM a marchio Corsair e HyperX in offerta, per tagli fino al 47% rispetto al prezzo di listino. Vediamo tutte le varianti selezionate dal colosso di Seattle per queste promozioni.

Sconti Amazon memorie RAM Corsair e HyperX

HyperX FURY Black HX426C16FB3K2/8 Memoria 8GB, Kit (2x4GB), 2666MHz DDR4 CL16 DIMM: 53,99 Euro (60,99 Euro)

Memoria 8GB, Kit (2x4GB), 2666MHz DDR4 CL16 DIMM: 53,99 Euro (60,99 Euro) HyperX FURY Black HX432C16FB3/8 Memoria 8GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM 1Rx8: 47,99 Euro (62,99 Euro)

Memoria 8GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM 1Rx8: 47,99 Euro (62,99 Euro) HyperX Impact HX429S17IB2/8 Memoria 8GB 2933MHz DDR4 CL17 SODIMM: 48,99 Euro (60,99 Euro)

Memoria 8GB 2933MHz DDR4 CL17 SODIMM: 48,99 Euro (60,99 Euro) HyperX Predator HX430C15PB3K2/16 Memoria 3000 MHz DDR4 CL15 DIMM XMP 16 GB Kit (2x8 GB), Nero: 99,98 Euro (130,99 Euro)

Memoria 3000 MHz DDR4 CL15 DIMM XMP 16 GB Kit (2x8 GB), Nero: 99,98 Euro (130,99 Euro) Corsair VENGEANCELPX16GB (2x 8GB) DDR4 3600(Pc4-28800) C181.35V Desktop Memory – Black, dissipatore calore: 97,22 Euro (133,62 Euro)

(2x 8GB) DDR4 3600(Pc4-28800) C181.35V Desktop Memory – Black, dissipatore calore: 97,22 Euro (133,62 Euro) Corsair Vengeance RGB PRO 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 3200MHz C16, Kit di Memorie Illuminate RGB LED, 1.35 volt, XMP 2.0, Nero: 118,28 Euro (222 Euro)

Tutti questi banchi RAM sono venduti e spediti da Amazon, di conseguenza dispongono della consegna senza costi aggiuntivi e, in alcuni casi, anche della consegna gratuita in un giorno per tutti i clienti iscritti a Prime. Non manca pure la possibilità di effettuare l’acquisto a rate, secondo il piano proposto dal sito di e-commerce. Consigliamo, infine, di controllare memorie RAM a frequenze differenti tramite le medesime pagine, così da verificare la disponibilità di prezzi ancora più convenienti su altre varianti dello stesso modello. Non essendo nota la conclusione delle promozioni, consigliamo di completare rapidamente l’acquisto se risultano di vostro interesse.

Intanto il mercato si sta muovendo verso le memorie RAM DDR5, di cui recentemente è stata avviata la produzione di massa.