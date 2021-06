Amazon: fino al 48% in meno su diversi smartwatch, Xiaomi Mi Watch al minimo storico

Amazon oggi non solo propone un’offerta allettante su OnePlus 8T, venduto al 24% in meno rispetto al listino, ma anche una serie di sconti altrettanto interessanti su smartwatch di marchi come Apple, Honor, Huawei e Xiaomi, per tagli di prezzo fino al 48%. Ecco i modelli interessati!

Sconti Amazon su smartwatch

Xiaomi Mi Watch , Orologio Smart, Display AMOLED HD 1.39'', Fino a 16 giorni di autonomia, GPS integrato, 117 modalità fitness, NERO, Versione italiana: 99,90 Euro

Xiaomi Mi Watch LITE Orologio Smart, Display LCD TFT 1.4'', Fino a 9 Giorni di Autonomia con una Ricarica, GPS integrato, Monitora 11 Tipologie di Sport, Nero, Versione Italiana: 59,99 Euro

Apple Watch Series 3 (GPS, 38 mm) Cassa in Alluminio Argento e Cinturino Sport Bianco: 209,90 Euro

HUAWEI WATCH FIT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64", Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, 96 Modalità di Allenamento, GPS Integrato, 5ATM, Monitoraggio del Sonno, Black: 70,71 Euro

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm, Durata Batteria fino a 2 Settimane, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Chiamata Tramite Bluetooth, Matte Black: 119 Euro

HONOR Watch GS Pro - Smartwatch GPS Multisport con Corpo Robusto e Resistente, 25-Giorni Batteria Durata, 1,39 Pollici AMOLED, IP68, Frequenza Cardiaca 24-ore, compatibile con Android e iOS (Nero): 169 Euro

I qui citati smartwatch sono disponibili per la vendita sia da rivenditori terzi e che da Amazon, ma risulta essere sempre la società statunitense la parte che si occuperà di spedizione e consegna. Non mancano dunque la consegna senza costi aggiuntivi per utenti iscritti al piano Prime e, per alcuni modelli, è disponibile anche la consegna gratuita in un giorno. L’unico smartwatch visto la cui promozione risulta scadere tra 11 giorni è Xiaomi Mi Watch che, tra l’altro, è sceso al suo prezzo minimo storico su Amazon; di conseguenza, consigliamo di affrettarvi con la conclusione dell’acquisto se risulta essere il modello di vostro interesse.

