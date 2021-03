Amazon, fino al 48% di sconto su memorie RAM DDR4 HyperX

Amazon in queste giornate sta proponendo delle super promozioni per prodotti del mondo Samsung, in particolare troviamo Samsung Galaxy S21+ 5G scontato di quasi 400 Euro, ma non finisce qui. Il famoso sito di e-commerce di Seattle offre, infatti, anche molte memorie RAM HyperX a prezzi vantaggiosi, per sconti fino al 48%.

Sconti Amazon memorie RAM HyperX

HyperX HX316C10F/8 Fury 8 GB, 1600 MHz, DDR3, CL10, DIMM, Blu: 42,99 Euro (57,99 Euro)

HyperX FURY Black HX426C16FB3K2/8 Memoria 8GB, Kit (2x4GB), 2666MHz DDR4 CL16 DIMM: 42,99 Euro (60.99 Euro)

HyperX Fury HX432C16FB3A/8 Memoria DIMM DDR4, 8GB, 3200 MHz, CL16 1Rx8 RGB: 47,99 Euro (70,99 Euro)

HyperX Predator HX430C15PB3K2/16 Memoria 3000 MHz DDR4 CL15 DIMM XMP 16 GB Kit (2x8 GB), Nero: 95,99 Euro (130,99 Euro)

HyperX Impact HX316LS9IBK2/16 Memorie 1600 MHz DDR3L CL9 SODIMM 1.35 V, 16 GB Kit da 2x 8 GB: 106,99 Euro (114,99 Euro)

HyperX Predator DDR4 HX430C15PB3K4/16 Kit 16 GB (4 x 4 GB), 3000 MHz, DDR4 CL15 DIMM: 128 Euro (247 Euro)

La maggior parte di questi prodotti risulta venduta e spedita da Amazon, eccetto per i due ultimi modelli citati, i quali sono proposti a tale prezzo da rivenditori di terze parti. Per questo, il nostro consiglio è di considerare le recensioni precedenti di quel venditore specifico prima di effettuare l’acquisto. Inoltre, per lo stesso motivo non tutte le spedizioni risultano disponibili a costo zero; ove risulta possibile ricevere la RAM comprata senza costi aggiuntivi, ciò è disponibile solamente per i clienti iscritti a Prime.

Consigliamo, inoltre, di controllare RAM a frequenze differenti tramite le medesime pagine, dato che spesso potrete trovare il medesimo modello con sconti diversi a seconda di tale dato. Per quanto concerne la conclusione delle promozioni, non è nota alcuna data e per questo vi consigliamo di completare l’acquisto rapidamente se risultano di vostro interesse.

