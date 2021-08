Amazon: fino al 48% in meno su smartwatch Xiaomi, Huawei, Garmin e Amazfit

Oltre alle promozioni su 6 smartphone sotto i 200 Euro, su Amazon risultano disponibili in sconto anche diversi smartwatch di marchi come Amazfit, Garmin, Huawei e Xiaomi, per prezzi che crollano anche fino al 48% rispetto alla cifra indicata di listino. Vediamo quali sono i modelli interessati.

Sconti Amazon su smartwatch Xiaomi, Huawei, Garmin e Amazfit

Xiaomi Mi Watch LITE Orologio Smart, Display LCD TFT 1.4'', Fino a 9 Giorni di Autonomia con una Ricarica, GPS integrato, Monitora 11 Tipologie di Sport, Nero, Versione Italiana: 48,99 Euro

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm, Durata Batteria fino a 2 Settimane, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Chiamata Tramite Bluetooth, Matte Black: 119 Euro

Garmin Venu Sq , Smartwatch GPS Sport con Monitoraggio della Salute e Garmin Pay, Grigio (Ardesia/Grigio): 159 Euro

Amazfit GTR 2e Smartwatch Orologio Intelligente AMOLED Da 1,39", 90 Modalità di Allenamento, 5 ATM Impermeabile, Durata della batteria di 24 giorni, Monitor del Sonno, Uomo, Donna: 129,90 Euro

Garmin Lily Sport - Smartwatch Piccolo ed Elegante, 34 mm, Monitoraggio 24/7, App Fitness e Sport, Rose Gold & Light Sand: 169,13 Euro

Xiaomi Mi Watch, Orologio Smart, Display AMOLED HD 1.39'', Fino a 16 giorni di autonomia, GPS integrato, 117 modalità fitness, BLU NAVY, Versione italiana: 103,80 Euro

Buona parte dei succitati smartwatch risulta venduta e spedita da Amazon, ma non mancano casi in cui della vendita si occupano negozi terzi. Per ognuno dei dispositivi wearable viene invece garantita la consegna gratis anche in 1 giorno, assieme alla possibilità di pagare a rate Tasso Zero con Cofidis al check-out. Manca invece una data ben definita di conclusione delle offerte, dunque non assicuriamo il loro prolungarsi nel corso dei prossimi giorni.

