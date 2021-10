Amazon: fino al 49% in meno su SSD interni Samsung e Crucial, anche M.2

La settimana di sconti su SSD e hard disk SanDisk e Western Digital si allarga ad altri band. Sempre su Amazon, infatti, in queste ultime giornate di ottobre potrete trovare SSD Samsung e Crucial in offerta, con prezzi che scendono anche del 47% rispetto al listino: ecco tutti i modelli interessati.

Sconti Amazon su SSD Samsung e Crucial

Samsung Memorie MZ-76P256 860 PRO SSD Interno da 256 GB SATA, 2.5": 80,55 Euro

Innanzitutto, segnaliamo che non tutti questi prodotti sono venduti e spediti da Amazon; dunque, controllate sempre l’affidabilità del rivenditore prima di procedere con l’acquisto. Dove la società statunitense si occupa della spedizione, essa assicura la consegna senza costi aggiuntivi anche in un giorno ai clienti Prime, come da sua tradizione. Inoltre, potrete acquistare l’SSD di vostro interesse anche a rate Tasso Zero grazie a Cofidis.

Ricordiamo infine che nella giornata odierna abbiamo parlato anche di iPhone 13 mini e iPhone 12 Pro Max al prezzo minimo storico registrato su Amazon.