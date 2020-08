Amazon, 5 euro di buono per chi scarica l'app Amazon Music per la prima volta

Se non avete mai utilizzato Amazon Music, l'ultima iniziativa lanciata da Amazon Italia potrebbe fare al caso vostro. Infatti, l'azienda di Jeff Bezos sta consentendo a coloro che non hanno mai scaricato prima l'app di Amazon Music di portarsi a casa un buono sconto di 5 euro.

Insomma, se non avete mai provato prima Amazon Music, potete ottenere un buono sconto dal valore di 5 euro. L'azienda di Jeff Bezos specifica: "Si prega di notare che il codice promozionale di 5€ sarà inviato per email. Il codice promozionale dovrà essere applicato manualmente in modo da applicare lo sconto di 5€ sul totale dell'ordine per prodotti eleggibili, venduti e spediti da Amazon tramite Amazon.it. [...]

Il codice promozionale può essere utilizzato per l'acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon tramite il sito web Amazon.it, ma non può essere utilizzato per l'acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici, latte artificiale o in polvere per bambini e neonati, o di prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, Warehouse Deals Amazon o prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. L'offerta è soggetta a una soglia minima di acquisto di 20€". La promozione rimarrà valida fino alle ore 23.59 del 27 settembre 2020.

Per il resto, per controllare se il proprio account è abilitato per usufruire di questa promozione e per tutti i dettagli del caso, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Amazon Italia. In ogni caso, la promozione lanciata in data odierna ricorda da vicino quella di qualche mese fa.