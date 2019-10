Amazon: 5 Euro in regalo abbinando una carta VISA all'account

Tempo di regali su Amazon Italia. Dopo il buono sconto sull'acquisto di fumetti e libri universitari, il colosso di Jeff Bezos propone un'altra offerta, che permette di ottenere 5 Euro in regalo abbinando un metodo di pagamento VISA.

L'offerta sarà attiva fino al 31 Dicembre 2019, ed è molto semplice da sfruttare.

Come si può leggere nella pagina dedicata, è necessario impostare nell'account Amazon una carta Visa come metodo di pagamento predefinito. Nel primo acquisto successivo all'operazione, il buono sarà detratto automaticamente nel carrello, fino al 15 Gennaio 2020.

Lo sconto può essere utilizzato su tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon, ad eccezione di libri, eBook, Kindle, Riviste, Prodotti digitali, Buoni regalo o Offerte di terzi, e può essere riscattato solo da adulti. Inoltre, con le confezioni regalo, i costi di spedizione o altri costi, il buono sconto non verrà conteggiato.

Chiaramente, è possibile riscattare solo un buono d'acquisto per persona. Sono compatibili con l'offerta di Amazon tutte le carte Visa emesse in Italia e già presenti all'interno delle opzioni di pagamento sull'account. Nei termini e condizioni leggiamo che "il buono verrà attivato solo se una carta Visa valida viene depositata come mezzo di pagamento principale tramite la pagina di destinazione con 1-Click (tramite le impostazioni 1-Click) e l'acquisto viene effettuato utilizzando la medesima carta Visa selezionata".