Amazon, un buono da 5 Euro in regalo per chi ascolta una canzone su Prime Music

Dopo aver parlato degli Hisense Days di Amazon, torniamo nuovamente a parlare del colosso di Jeff Bezos per riportare un'interessante offerta valida fino al 31 Luglio, che consente di ottenere un buono sconto da 5 Euro ascoltando semplicemente una canzone su Prime Music.

Il funzionamento è molto semplice: basta collegarsi alla pagina Amazon dedicata per capire se si può beneficiare dell'offerta. In caso di risposta positiva, è necessario effettuare l'accesso con il proprio account Amazon in Prime Music ed ascoltare integralmente una canzone a propria scelta.

Una volta completato il primo ascolto, si riceverà una mail di conferma con il codice promozionale da 5 Euro, che potrà essere utilizzato sul prossimo acquisto entro 30 giorni dalla ricezione.

A differenza di quanto avviene in circostanze simili, in questo caso il codice promozionale di 5 Euro sarà inviato via email, e dovrà essere applicato manualmente nell'apposito campo al momento della finalizzazione dell'ordine, che deve avere un importo pari o superiore a 20 Euro.

Sono eleggibili tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon tramite Amazon.it, ad eccezione di prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, i Warehouse Deals Amazon e i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Il codice promozionale non può inoltre essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati.