Amazon: 5 robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot fino a 300 Euro in meno per fine anno

È l’ultimo giorno del 2021 per tutti, anche per i colossi dell’e-commerce, ma ciò non ferma affatto gli sconti disponibili. Assieme alle cuffie Sony e JBL con tagli fino al 58%, su Amazon ci sono anche robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot fino a 300 Euro in meno. Ecco alcuni dei modelli disponibili in promozione.

Sconti Amazon su robot aspirapolvere e lavapavimenti iRobot

iRobot Roomba 971 , Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, Argento: 395,20 Euro (499 Euro)

, Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, Argento: 395,20 Euro (499 Euro) iRobot Roomba i7156 Robot Aspirapolvere, Memorizza la planimetria della tua casa, Adatto per Peli di Animali Domestici, spazzole in gomma, potente aspirazione, Wi-Fi, programmabile con App, argento: 499 Euro (699 Euro)

Robot Aspirapolvere, Memorizza la planimetria della tua casa, Adatto per Peli di Animali Domestici, spazzole in gomma, potente aspirazione, Wi-Fi, programmabile con App, argento: 499 Euro (699 Euro) iRobot Braava Jet m6 (6134), Robot lavapavimenti WiFi, Precision Jet Spray, Navigazione Intelligente, Mappa la casa, Lavaggio ad Acqua e a Secco, Si Ricarica automaticamente, Controllabile con App: 499 Euro (699 Euro)

(6134), Robot lavapavimenti WiFi, Precision Jet Spray, Navigazione Intelligente, Mappa la casa, Lavaggio ad Acqua e a Secco, Si Ricarica automaticamente, Controllabile con App: 499 Euro (699 Euro) iRobot Roomba i7+ (i7556) Robot aspirapolvere WiFi, svuotamento automatico, adatto per chi ha animali domestici, memorizza la planimetria della casa, programmabile, contenitore lavabile, argento: 699 Euro (999 Euro)

Sarà sempre Amazon a occuparsi di vendita e spedizione, con possibilità di effettuare il pagamento a rate secondo il suo piano da 5 o 12 mensilità Tasso Zero. La consegna avverrà poi gratuitamente, sempre se siete consumatori iscritti a Prime. In aggiunta, potrete acquistare accessori aggiuntivi come sacchetti di raccolta polvere, kit di ricambi o panni per lavaggio ad acqua.

Oggi abbiamo segnalato anche iPhone 13 Pro Max e Huawei MateBook X Pro 2021 in offerta su Amazon.