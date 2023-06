Amazon: 5% di sconto su tre PC portatili targati Lenovo

Nello stesso giorno in cui abbiamo parlato del Sottocosto Online di Unieuro, Amazon propone una serie di offerte molto interessanti su tre PC portatili a marchio Lenovo, che possono essere acquistati a prezzi ridotti del 5% rispetto a quelli di listino.

Di seguito gli sconti:

Lenovo IdeaPad 3 Notebook , 1.6 Kg, Display FHD da 15.6 pollici - (Processore Intel Core i3-1115G4, Scheda Grafica Integrata, RAM 8 GB, 256 GB SSHD, WiFi 6, Windows 11) - Abyss Blue: 379 Euro (399 Euro)

Lenovo IdeaPad 3 Notebook - Display 15.6" FullHD 1.65KG (Processore Intel Core i3-1115G4, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 10) - Fingerprint reader ed otturatore fisico - Abyss Blue - Esclusiva Amazon: 379 euro (399 Euro)

Lenovo IdeaPad 5 Chromebook 14ITL6 Notebook, 1.4 Kg, Display FHD da 15.6 pollici - (Processore Intel Pentium Gold 7505, Scheda Grafica Integrata, RAM 4 GB, 128 GB SSD, WiFi 6, ChromeOS) - Sand: 379 Euro (399 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita a stretto giro di orologio. Amazon non propone la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozione, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente per poter godere del prezzo.