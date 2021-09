Amazon, 5 smart TV 4K DVB-T2 Philips in offerta: fino a 130 Euro in meno per 5 giorni

Assieme ai 5 smart TV 4K DVB-T2 LG in offerta, fino a domenica 12 settembre Amazon propone anche 5 smart TV 4K Philips in sconto, con tagli di prezzo fino a 130 Euro. Tutti i modelli che vedremo sono compatibili con il DVB-T2 e per questo potrebbero interessare a tutti coloro che devono adeguarsi al nuovo standard del digitale terrestre.

Sconti Amazon su smart TV 4K Philips

Philips TV Ambilight 50PUS7805 /12 50" 4K UHD TV LED Processore P5 Picture, HDR10+, Dolby Vision∙Atmos, Smart TV, Alexa Integrata, Modello 2020/2021, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 419 Euro

Philips TV Ambilight 58PUS7855 /12-58" 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision∙Atmos, Smart TV, Alexa Integrata) Argento Chiaro - Modello 2020/2021 [Classe di efficienza energetica G]: 499 Euro

Philips 43PUS8506 43-pollici 4K smart TV UHD LED android TV con ambilight, vibrante immagine HDR, dolby vision cinematografico e suono atmos, compatibile con google assistance e Alexa, luce argento [Classe di efficienza energetica G]: 689 Euro

Philips 50PUS8506 Smart TV LED UHD 4K da 50 pollici Android TV con Ambilight, Immagini HDR, Sistema Dolby Vision Cinematografico e Audio Atmos, Compatibile con Google Assistance/Alexa, Argento Chiaro [Classe di efficienza energetica G]: 799 Euro

Philips 58PUS8506 Smart TV LED UHD 4K da 58 pollici Android TV con Ambilight, Immagini HDR, Sistema Dolby Vision Cinematografico e Audio Atmos, Compatibile con Google Assistance/Alexa, Argento Chiaro [Classe di efficienza energetica G]: 899 Euro

Ognuno di questi televisori firmati Philips è venduto e spedito da Amazon, può essere pagato a rate con Cofidis al check-out e la consegna è senza costi aggiuntivi per tutti i clienti del colosso dell’e-commerce iscritti al piano Prime. Come detto in apertura, tali promozioni sono attive fino alle 23:59 di domenica 12 settembre, di conseguenza consigliamo di completare l’acquisto rapidamente se dovessero risultare di vostro interesse.

