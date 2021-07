Amazon, per poco tempo 5 tablet e computer portatili Lenovo in sconto

Se ieri abbiamo visto le promozioni del momento su 5 smart TV LG al prezzo minimo storico, oggi è il momento di trattare altre offerte interessanti su 5 computer portatili e tablet Lenovo, di cui un modello in particolare sempre al prezzo minimo storico, inseriti tra le “Offerte a Tempo”: ecco i prodotti coinvolti nell’iniziativa.

Sconti Amazon su laptop e tablet Lenovo

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) Tablet - Display 10.3" Full HD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 2 Speaker, Android Pie) Grigio: 199 Euro

(2nd Gen) Tablet - Display 10.3" Full HD (Processore MediaTek Helio P22T, Storage 64GB Espandibile fino ad 1TB, RAM 4GB, WiFi+Bluetooth, 2 Speaker, Android Pie) Grigio: 199 Euro Lenovo Smart Tab M10 Plus Tablet, Display 10.3" Full HD, Processore MediaTek Helio P22T, 64 GB Espandibile fino a 256 GB, RAM 4 GB, WiFi+Bluetooth 5.0, 2 Speaker, Android Pie, Platinum Grey, Alexa: 219 Euro

Tablet, Display 10.3" Full HD, Processore MediaTek Helio P22T, 64 GB Espandibile fino a 256 GB, RAM 4 GB, WiFi+Bluetooth 5.0, 2 Speaker, Android Pie, Platinum Grey, Alexa: 219 Euro Lenovo IdeaPad 5 Notebook , Display 14" FullHD IPS, Processore AMD Ryzen 5 4500U, 256 GB SSD, RAM 8 GB, Fingerprint, Windows 10, Platinum Grey: 599 Euro

, Display 14" FullHD IPS, Processore AMD Ryzen 5 4500U, 256 GB SSD, RAM 8 GB, Fingerprint, Windows 10, Platinum Grey: 599 Euro Lenovo IdeaPad 5 Notebook - Display 14" FullHD IPS (Processore AMD Ryzen 5 5500U, AMD Radeon Graphics, 256 GB SSD, RAM 8 GB, Fingerprint, Windows 10), Grigio (Graphite Grey): 649 Euro

- Display 14" FullHD IPS (Processore AMD Ryzen 5 5500U, AMD Radeon Graphics, 256 GB SSD, RAM 8 GB, Fingerprint, Windows 10), Grigio (Graphite Grey): 649 Euro Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook Convertibile, Display 13.3" Full HD Touch, Processore Intel Celeron 5205U, 64GB eMMC, 4GB RAM, Lenovo USI Pen, Chrome OS, Graphite Grey: 399 Euro

Di tutti i prodotti Lenovo qui citati, l’ultimo Chromebook convertibile è l’unico venduto al prezzo minimo storico; gli altri, invece, si avvicinano alla cifra minima registrata su Amazon, per un distacco di massimo 50 Euro. Parlando della spedizione e della vendita, a occuparsene è la stessa società di e-commerce, la quale rende disponibile ai clienti Prime anche consegna senza costi aggiuntivi e, per certi dispositivi, anche in un singolo giorno; non manca, inoltre, la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis o secondo il piano di Amazon.

Queste promozioni sono tutte elencate tra le “Offerte a Tempo”, ma non vengono mostrate delle tempistiche effettive per la loro conclusione che, secondo le definizioni del portale di e-commerce, dovrebbe avvenire entro massimo 48 ore.

