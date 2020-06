Amazon: 50% di sconto e 50% di rimborso sui prodotti Oral-B

Nuova, interessantissima promozione lanciata quest'oggi da Amazon, che permette di risparmiare una somma importante di denaro sui prodotti Oral-B. La società di Jeff Bezos, nello specifico, propone il 50% di rimborso ed il 50% di sconto su testine e spazzolini da denti.

Come si può vedere nella pagina dedicata all'offerta, Amazon propone sconti su tantissimi prodotti del popolare marchio d'igiene orale, ma l'aspetto più interessante è che sui prezzi già scontati è possibile ricevere un rimborso.

Il funzionamento è molto semplice: basta aggiungere al carrello uno dei prodotti presenti nell'hub dedicato, concludere l'ordine e quindi andare sul sito Ora Riparti Da Te e fare una foto al documento d'acquisto o all'ordine. Sarà richiesta la compilazione di un form con dati anagrafici, foto del documento o screenshot dell'ordine e dei dati relativi al rimborso. Dopo la verifica da parte del sistema, si procederà con l'accredito.

L'operazione è valida fino al 23 Luglio 2020. Ogni destinatario può richiedere al massimo due rimborsi nel corso dell'intero periodo dell'attività, ciascuno dei quali corrispondente al 50% dell'importo speso e per l'acquisto di prodotti coinvolti in un unico documento d'acquisto. Sarà ammesso un solo codice fiscale, che potrà essere usato massimo due volte, così come l'IBAN su cui verrà effettuato l'accredito. Ogni ordine, inoltre, dà diritto ad un solo rimborso.