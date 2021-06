Amazon, fino al 50% di sconto su auricolari TWS Xiaomi, Huawei e JBL

Assieme alle offerte su TV LG OLED C1 da 55 pollici, su Amazon in questi giorni è possibile comprare a prezzi particolarmente vantaggiosi alcuni auricolari Bluetooth True Wireless di marchi come Xiaomi, Huawei e JBL, assieme a un’offerta a tempo sulle Soundcore Life P2, disponibili fino al 50% in meno rispetto al prezzo di listino.

Sconti Amazon auricolari Bluetooth TWS

Xiaomi Redmi Airdots , TWS Wireless Bluetooth 5.0 Headphones Charging Box True Stereo Sound Wireless Bluetooth Headphones with Microphone Hands-Free Headphones AI Control black: 17,85 Euro

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 , Auricolari Wireless Bluetooth 5.0, Cuffie senza fili, Touch Control per musica e chiamate, Assistente vocale, Nero, Versione Italiana: 15,99 Euro

Cuffie Bluetooth Soundcore Life P2 , auricolari bluetooth con 4 microfoni, 40 ore di riproduzione, IPX7, riduzione dei rumori cVc 8.0, driver in grafene, cuffie wireless per lavoro e viaggio: 37,99 Euro

HUAWEI FreeBuds 3 Auricolare, Bluetooth, Nero: 89,90 Euro

HUAWEI FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore, Sistema a 3 Microfoni, Ricarica Wireless Rapida, Bianco (Ceramic White): 119,90 Euro

JBL Free II Cuffie In-Ear Wireless , Auricolari Bluetooth Senza Fili con Microfono Integrato per musica. Chiamate e Sport, Impermeabili IPX4, fino a 24h di Autonomia, Bianco: 59,99 Euro

JBL LIVE 300 TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari con Microfono, Noise Cancelling, Alexa integrata e Assistente Google, Fino a 20h di Autonomia, Nero: 129 Euro

Gli auricolari True Wireless qui citati vengono venduti e spediti nella maggior parte dei casi da Amazon, ma non è da escludersi una vendita da negozi terzi e per questo consigliamo sempre di verificarne la sicurezza prima di procedere con l’acquisto. In ogni caso, per quasi la totalità delle cuffie è disponibile la consegna senza costi aggiuntivi per utenti Prime e, in certi casi, anche la consegna gratuita in un giorno.

Sempre su Amazon è possibile trovare in queste ore lo smartphone Xiaomi Mi 11i al minimo storico.