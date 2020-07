Amazon: fino al 50% di sconto su Echo Dot, Echo Show 5 ed Echo

Sono ancora disponibili in offerta su Amazon alcuni smart speaker della linea Echo, su cui è possibile risparmiare fino al 50% rispetto al prezzo di listino imposto dalla società americana. Ad essere interessati, nello specifico, sono gli Echo Dot, Echo Show 5 e l'Amazon Echo classico.

Sconti Amazon su dispositivi Echo

Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 39,99 Euro (59,99 Euro);

Echo Show 5 – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa, Nero: 69,99 Euro (89,99 Euro);

Amazon Echo (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Tessuto antracite: 49,99 Euro (99,99 Euro).

Ovviamente le promozioni riguardano anche altre colorazioni al di fuori di quelle indicate in lista. Amazon garantisce la consegna a casa senza costi aggiuntivi in 24 ore, a cui si aggiunge tutta l'assistenza dedicata del caso. E' anche possibile effettuare la configurazione semplificata spuntando la casella "registra sul mio account Amazon" nella parte destra della scheda tecnica. In questo modo basterà semplicemente agganciarlo alla rete elettrica e connetterlo al WiFi ed il gioco è fatto.

Sono disponibili anche confezioni regalo e bundle con lampadine Philips Hue Cloe o White, oltre che il pacchetto contenente anche la Fire TV Stick.

Come sempre, non sono disponibili informazioni sulla data di scadenza delle promozioni.