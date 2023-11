Amazon: fino al 50% di sconto sui film su Prime Video per la Settimana del Black Friday

Con il via ufficiale al Black Friday 2023, Amazon propone una serie di sconti che quest’anno abbracciano anche Prime Video. Fino alle 23:59 di lunedì 27 Novembre 2023, infatti, è possibile godere di un’offerta molto interessante per gli appassionati di film.

Come spiegato direttamente dal colosso di Seattle, infatti, da oggi 17 Novembre è possibile godere di offerte fantastiche su una selezione di film, su cui è possibile risparmiare fino al 50%.

La selezione abbraccia tantissimi generi, ed include anche titoli famosi e popolari. È possibile consultare l’elenco completo delle promozioni direttamente attraverso la pagina Prime Video. Prima di procedere all’acquisto, raccomandiamo di leggere i termini e le condizioni, e di tenere sott’occhio la data di scadenza della promozione.

Come sempre, fateci sapere attraverso la sezione commenti della notizia cosa avete acquistato e segnalateci eventuali sconti aggiuntivi che secondo voi meritano una menzione speciale.

