Amazon: 50% di sconto su un SSD Samsung 970 EVO Plus da 1 Tb

Dopo aver riportato gli sconti Mediaworld di oggi, ci spostiamo su Amazon che in giornata odierna propone a prezzo ridotto un SSD Samsung da 1 terabyte, su cui viene proposta un scontistica del 50% rispetto al prezzo di listino.

L'SSD, della gamma 970 EVO Plus, può essere portato a casa a 149,99 Euro, appunto il 50% in meno rispetto ai 299,99 Euro di listino. Di fatti, si tratta di una riduzione del 50% se si confronta con il costo imposto dalla compagnia asiatica.

A livello tecnico, lo storage propone una velocità di lettura e scrittura sequenziale rispettivamente fino a 3500 e 3300 Mb/s, ma chiaramente le performance sono variabili a seconda dell'hardware e della configurazione.

Per quanto riguarda i TBW (i terabyte scritti), per il 970 EVO Plus in questione vengono garantiti 600 TBW, he diventano 1.200 TBW se si sceglie la versione da 2 terabyte. All'interno dell'SSD è presente anche un controller e dissipatore del calore che disperdono il calore con la massima efficacia, a cui si aggiunge la protezione Dynamic Thermal Guard che monitora automaticamente le temperature per ridurre i cali di prestazioni. Presente anche il software Samsung Magician che tramite una serie di strumenti permette di mantenere aggiornato l'SSD e monitorare lo stato di salute.