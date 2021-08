Amazon: fino al 50% in meno su smartwatch, laptop, auricolari e tablet Huawei

Proseguono le “Offerte di Settembre” organizzate da Amazon, con tantissimi sconti su migliaia di prodotti. Tra di essi non mancano anche laptop, smartwatch, auricolari e tablet Huawei in offerta, con tagli che raggiungono anche il 50% rispetto al prezzo di listino. Vediamo quali sono i prodotti coinvolti in questa iniziativa.

Sconti Amazon su prodotti Huawei

Laptop, Ultrabook DisplayFullView 2K, Intel i5-10210U, 8GB RAM, SSD da 512GB, lettore impronte digitali, Huawei Share, Windows 10 Home, Space Gray, Layout Italiano: 649 Euro HUAWEI MateBook 13 Laptop, FullView Display 2K da 13 Pollici PC Portatile, AMD Ryzen 7 3700U, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 10, Huawei share, Fingerprint Unlock, Fast Charging, Layout Italiano, Grey: 749 Euro

Ognuno di questi dispositivi risulta venduto e spedito da Amazon; quindi, dispone della consegna gratuita anche in un giorno per tutti gli utenti con un account iscritto all’abbonamento Prime. Inoltre, per tanti prodotti in questa lista è possibile effettuare il pagamento a rate al check-out e aggiungere piani di protezione o software aggiuntivi proposti dal colosso di Andy Jassy. Ricordiamo ancora che queste offerte varranno solo fino al 7 settembre prossimo.

Sempre in occasione della medesima iniziativa è possibile trovare anche Samsung Galaxy Tab A7 al suo prezzo minimo storico.