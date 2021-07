Amazon, fino a 500 Euro in meno su 5 laptop e tablet Microsoft Surface

Assieme alle promozioni su MacBook Pro M1 e monitor Samsung, Amazon in queste ore e a tempo indeterminato propone diversi dispositivi della gamma Microsoft Surface in offerta, anche con tagli pari a 500 Euro rispetto al listino. Vediamo quali sono i modelli interessati in questi grandi sconti.

Sconti Amazon su laptop e tablet Surface

Microsoft Surface GO 2 Tablet, 10.5'', 8 GB RAM, 128 GB SSD, Dual-Core Intel Pentium Gold 4425Y, Windows 10 Home, Platino: 499 Euro

Microsoft Surface GO 2 8Gb RAM - 128Gb SSD Dual-Core Intel Core M3, Platinum: 697 Euro

Microsoft Surface Laptop Go 12.45" i5 128 GB, 8 GB, Grigio (Platino): 683,82 Euro

Microsoft Surface Laptop 3 , 13.5", Core i5, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Nero, Tastiera layout QWERTY Italiano: 999 Euro

Microsoft Surface Pro 7, Core i5, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Nero: 1099,99 Euro

I succitati prodotti del colosso di Redmond vengono venduti e spediti direttamente da Amazon, dunque non manca la consegna gratuita per tutti gli utenti che risultano iscritti al piano Prime; inoltre, notiamo anche la disponibilità della consegna in un singolo giorno e il pagamento a rate al check-out secondo il piano proposto da Cofidis o, in alternativa, secondo il piano mensile proposto dallo stesso colosso dell’e-commerce statunitense. Infine, mancando una scadenza ben definita di tali promozioni consigliamo di effettuare rapidamente l’acquisto se risultano di vostro interesse.

