Amazon: fino 500 Euro in meno su computer portatili ASUS e Huawei, anche con schermo 4K

Gli sconti di Natale proposti da Amazon coprono una vastissima tipologia di prodotti. Oggi abbiamo avuto occasione di trattare le offerte su Chromebook e laptop Acer, ma non ci si ferma qui. Il colosso dell’e-commerce propone, difatti, anche sconti su computer portatili ASUS e Huawei al prezzo minimo storico, persino con display 4K.

Sconti Amazon su computer portatili ASUS e Huawei

ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA#B08CRSJ99D, Notebook in alluminio con Monitor 14" Touchscreen FHD Glossy, Intel Core 11ma generazione i3-1115G4, RAM 8GB, 256GB SSD PCIE, Windows 10 Home S, Nero: 599 Euro

UX325EA#B08CXTCJXN, Notebook in alluminio 13,3" OLED FHD Glossy, Intel Core 11ma generazione i5-1135G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, grafica Intel Iris Xe, Windows 10 Home, Grigio scuro: 799 Euro ASUS ZenBook 14 UX425EA#B098XVRB94, Notebook 14" FHD Anti-Glare, Intel Core 11ma gen i7-1165G7, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE + 32GB Optane, grafica Intel Iris Xe Graphics, Win 10 Home, Grigio scuro: 929 Euro

HUAWEI MateBook X Pro 2021 Laptop, Display 3K FullView Touchscreen, Processore Intel i7-1165G7, 16 GB di memoria RAM, SSD da 1 TB, Intel Iris Xe Graphics, Win 10 Home, Layout Italiano, Space Gray: 1.399 Euro

Per diversi modelli citati si tratta persino del prezzo minimo storico, come nel caso dell’ASUS ZenBook FlipS dotato di schermo 4K e dello HUAWEI MateBook X Pro 2021. Insomma, si tratta di offerte davvero imperdibili.

Vendita e spedizione sono entrambe di compito di Amazon, che provvedere anche a fornire la consegna gratuita ai clienti abbonati al piano Prime. In aggiunta, potrete optare per l’acquisto a rate Tasso Zero secondo piano Cofidis. Mancando una data di conclusione delle promozioni citate, non ci resta che consigliarvi di procedere rapidamente con l’acquisto del computer portatile di vostro interesse tra quelli riportati.

