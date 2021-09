Amazon: fino a 500 Euro in meno su Microsoft Surface Laptop e Surface Pro

Mentre proseguono i 7 giorni di sconti Samsung su Amazon, di cui oggi abbiamo segnalato offerte su TV QLED e soundbar, il portale statunitense di e-commerce propone anche diversi dispositivi Microsoft Surface in sconto, tra cui figurano Surface Laptop e Surface Pro in varie versioni. Vediamo i modelli interessati.

Sconti Amazon su Microsoft Surface Laptop e Surface Pro

Microsoft Surface Laptop Go 12.45" i5 128 GB, 8 GB, Grigio (Platino): 649 Euro

12.45" i5 128 GB, 8 GB, Grigio (Platino): 649 Euro Microsoft Surface Laptop 3 , 13.5", Core i5, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Nero, Tastiera layout QWERTY Italiano: 995,65 Euro

, 13.5", Core i5, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Nero, Tastiera layout QWERTY Italiano: 995,65 Euro Microsoft Surface Laptop 4 - 13.5" AMD Ryzen r5 8GB 256GB Platino: 997,24 Euro

- 13.5" AMD Ryzen r5 8GB 256GB Platino: 997,24 Euro Microsoft Surface Pro 7, Core i5, RAM 8 GB, SSD 256 GB, Nero: 1.135,90 Euro

Come sempre, specifichiamo che per ognuno di questi prodotti è Amazon stessa a occuparsi di vendita e spedizione, con quest’ultima che viene proposta gratuitamente e anche in un giorno ai clienti iscritti all’abbonamento Prime. Oltretutto, non manca la possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis o con il piano proposto dalla stessa società guidata da Andy Jassy. Risulta assente, invece, una tempistica ufficiale di conclusione delle offerte in questione; di conseguenza, se dovessero risultare di vostro interesse consigliamo di effettuare rapidamente l’acquisto.

Durante la scorsa settimana Microsoft ha annunciato Surface Pro 8 e altri nuovi prodotti della serie Surface.