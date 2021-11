Amazon: fino a 500 Euro in meno su robot aspirapolvere Roomba, Xiaomi e Neato

Siete a caccia di un robot aspirapolvere a un prezzo competitivo? Amazon ha le offerte che faranno al caso vostro. In contemporanea agli sconti su smartphone e smartwatch OPPO, infatti, la società statunitense propone anche diversi robot fino a 500 Euro in meno, per marchi come iRobot Roomba, Neato e Xiaomi.

Sconti Amazon su robot aspirapolvere

iRobot Roomba 676 Robot aspirapolvere Connesso, Tecnologia Dirt Detect, Sistema di pulizia a 3 Fasi, Pulizia programmabile Grazie all'App, Compatibile con Assistente Vocale, Nero: 199,99 Euro

Quest’ultimo modello, il Neato Robotics D7, viene proposto al 56% in meno, ovvero 500 Euro in meno. Non si tratta del prezzo minimo storico, ma resta un’ottima offerta su un modello d’annata 2021.

Notiamo inoltre che a occuparsi di vendita e spedizione nella maggior parte dei casi è Amazon stessa, che offre la consegna senza costi aggiuntivi anche in un giorno agli utenti Prime. Solamente l’aspirapolvere Xiaomi risulta venduto e spedito da un negozio terzo per il quale consigliamo di verificare l’affidabilità prima di procedere con l’acquisto.

Nel mentre si festeggia anche il compleanno di Alexa con super sconti su Echo e Fire TV Stick.