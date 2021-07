Amazon, 500 Euro di sconto su un TV LG OLED da 48 pollici 2021

Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un TV LG OLED della gamma 2021 del marchio asiatico. Nello specifico, la compagnia americana permette di risparmiare 500 Euro, pari al 33% di sconto rispetto al prezzo imposto dal produttore.

Nello specifico, lo sconto proposto è il seguente:

LG OLED48A16LA Smart TV 4K 48", TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 999 Euro (1499 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per mercoledì 14 Luglio 2021, ed Amazon consente anche di aggiungere la protezione aggiuntiva per 1 o 2 anni al prezzo di 46,99 e 69,39 Euro, semplicemente spuntando una delle caselle. E' disponibile anche il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, che si può scegliere direttamente al check out.

Nessuna informazione, ovviamente, sulla data di scadenza della promozione e come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti del prodotto.

Il modello di TV rientra nella gamma 2021 della compagnia asiatica, ed è basato sulnuovo processore a7 Gen4 4K con intelligenza artificiale che ottimizza automaticamente immagini ed audio per consentire una visione ottimale.