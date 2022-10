Amazon: 500 Euro di sconto su un TV Sony da 55 pollici OLED 4K

Continuano anche in giornata odierna gli sconti di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nella fattispecie, segnaliamo un'offerta davvero molto interessante su un TV Sony OLED da 55 pollici, su cui viene proposta una riduzione del 24%.

Di seguito i dettagli:

Sony XR-55A80K 55 Pollici - BRAVIA XR™ - OLED – 4K Ultra HD – High Dynamic Range (HDR) – Smart TV (Google TV) - Modello 2022 [Classe di efficienza energetica G]: 1599 Euro (2099 Euro)

Come si può vedere, quindi, il risparmio netto è di 500 Euro rispetto al precedente, e dati alla mano di Keepa si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso modello su Amazon.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 20 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 57 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, e tramite la scheda prodotto viene anche data la possibilità di aggiungere la protezione aggiuntiva per due anni a 77,19 Euro o tre anni a 102,29 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata. E' possibile anche inserire nell'ordine vari supporti da parete.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in quanto le unità a disposizione potrebbero andare sold out. Non è possibile scegliere il pagamento a rate.