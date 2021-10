Amazon: fino al 52% in meno su cuffie, mouse da gaming e volanti Logitech

Alle grandi offerte su iPhone 12 e iPad Pro, Amazon in questa giornata di ottobre propone anche molte periferiche da gaming Logitech in sconto, tra cui diversi mouse per ogni fascia di prezzo, cuffie e il famoso volante Logitech G29. Vediamo assieme tutti i dettagli di queste promozioni.

Sconti Amazon su periferiche da gaming Logitech

Logitech G402 Mouse Gaming Hyperion Fury, 4.000 DPI, Design Leggero, 8 Pulsanti Programmabili, Compatibile con PC/Mac/Laptop, PC/Mac, Nero: 29,99 Euro

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Nero: 38,99 Euro

Logitech G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop, Nero: 44,99 Euro

Logitech MX Master Mouse Wireless Amz, Bluetooth/2.4 GHz Con Mini Ricevitore USB Unifying, ‎Tracciamento Laser 1000 DPI Qualsiasi Superficie, 5 Pulsanti, Versione Amazon, PC/Mac/Laptop, ‎Nero Grafite: 49,99 Euro

Logitech G903 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, Oltre 140 Ore con Batteria Ricaricabile e LIGHTSYNC RGB, POWERPLAY-compatibile, PC/Mac – Nero: 84,99 Euro

Logitech G332 Cuffie Gaming Cablate, Audio Stereo, Driver da 50 mm, Jack Audio 3.5 mm, ‎Microfono Flip-To-Mute, Padiglioni Rotanti, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ‎Switch, ‎Nero/Rosso: 29,99 Euro

Logitech G635 Cuffie Gaming RGB Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X 2.0, Drivers Pro-G 50 mm, Jack ‎Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, PC/Mac/Xbox One/Switch ‎PS4/Nintendo, Nero: 89,99 Euro

Logitech G29 Driving Force Volante da Corsa con Pedali Regolabili, Ritorno di Forza Reale, Comandi Cambio in Acciaio Inossidabile, Volante in Pelle, Spina EU, PS5, PS4, PC, Mac – Nero: 249 Euro

Tutti questi prodotti risultano venduti e spediti da Amazon, dunque godono della consegna senza costi aggiuntivi per utenti Prime, a volte anche in un solo giorno, e spesso è possibile effettuare il pagamento a rate con Cofidis o con il piano proposto dalla stessa società statunitense. Risulta mancare, invece, qualsiasi informazioni sulle tempistiche delle offerte.

