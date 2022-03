Amazon: fino al 52% di sconto su auricolari e cuffie Beats

Nel giorno in cui Mediaworld lancia gli X-Days, Amazon propone una serie di sconti molto interessanti su auricolari e cuffie a marchio Beats, su cui vengono proposte riduzioni fino al 52% rispetto ai prezzi di listino.

Sconti cuffie ed auricolari Beats su Amazon

Cuffie Beats Solo3 Wireless – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto - Oro rosa: 119 Euro (199,95 Euro)

Auricolari Powerbeats Pro wireless – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore - Navy: 179 Euro (249,95 Euro)

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto – Nero (Opaco): 169 Euro (349,95 Euro)

Sulle Beats Solo3, è disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili da 23,80 Euro al mese, a costo zero ed interessi zero, con consegna garantita entro giovedì 24 marzo 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 28 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Sulle PowerBeats Pro, invece, le cinque rate sono da 35,80 Euro al mese, anche in questo caso a costo zero ed interessi zero. Infine, sulle Beats Studio3, il pagamento mensile è da 33,80 Euro al mese.