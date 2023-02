Amazon: 52% di sconto su un TV Samsung OLED da 55 pollici

Importante sconto proposto in giornata odierna da Amazon su un TV OLED da 55 pollici targato Samsung, su cui è possibile risparmiare il 52% rispetto al prezzo di listino, pari a 1.300 Euro.

Il modello interessato è il QE55S95BATXZT da 55 pollici, della serie S95B, che viene proposto a 1.199,99 Euro, in calo appunto del 52% rispetto ai 2.499 Euro di listino. Il risparmio è quindi di 1.300 Euro se si confronta con il prezzo consigliato, e la consegna senza costi aggiuntivi viene garantita per martedì 21 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine quest'oggi.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un TV OLED da 55 pollici della Serie S95B, con Alexa e Google Assistant integrati, oltre che supporto DVB-T2 ed ingressi HDMI 2.1. Sotto la scocca troviamo un processore Neural Quantum 4K che ottimizza le immagini alla risoluzione 4K grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma è presente anche il supporto Dolby Atmos ed OTS Audio con suono tridimensionale. Per i gamer, è possibile godere del 4K a 120Hz con esperienze da gaming a velocità ultra elevate, senza ritardi o effetto mosso. Presente anche l'Object Tracking Sound con degli altoparlanti rivolti verso l'alto che ricreano l'effetto audio 3D.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.