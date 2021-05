Amazon, fino al 53% di sconto su smartphone Motorola, Poco e Xiaomi

In aggiunta alle offerte della Amazon Gaming Week su monitor e SSD Samsung, nella giornata odierna risulta possibile acquistare diversi smartphone a marchio Motorola, Poco e Xiaomi in sconto addirittura fino al 53% rispetto al prezzo di listino. Ecco i modelli coinvolti nell’iniziativa.

Sconti Amazon smartphone Motorola, Poco e Xiaomi

Xiaomi Redmi 9C Smartphone, 2 GB + 32 GB, 6.53" HD+ Dot Drop Display 5000mAh (typ), 13 MP, con AI Face Unlock, Tripla Fotocamera, Blu (Twilight Blue): 99,90 Euro (129,90 Euro)

Xiaomi Mi 11 Lite - Smartphone 6+64GB, 6,55" AMOLED Dot Display, Snapdragon 732G, 64 MP AI Tripla Camera, 4250 mAh, Boba Black: 272,50 Euro (329,90 Euro)

POCO X3 Pro - Smartphone 8+256GB, 6,67" 120Hz FHD+ DotDisplay, Snapdragon 860, 48MP Quad Camera, 5160mAh, Phantom Black (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia): 269,90 Euro (299,90 Euro)

Motorola moto one fusion plus (Quad camera 64 MP, batteria 5000 mAH, Display Total Vision FHD+ 6.5", Qualcomm Snapdragon 730, Dual SIM, 6/128 GB, Android 10), Twilight Blue: 226 Euro (299,99 Euro)

Motorola Edge Smartphone 5G, 64MP, Display Endless Edge 6.7" FHD+, Qualcomm Snapdragon Octa-Core SM765, Batteria 4500 mAh, Memoria 6/128 GB, Dual Sim, Android 10, Nero (Solar Black): 326 Euro (699,99 Euro)

Motorola Edge Plus (108MP, 5G, Display Endless Edge 6.7" FHD+, Qualcomm Snapdragon Octa-Core SM8250, batteria 5000 mAH, memoria 12/256 GB, Android 10), Thunder Gray: 710 Euro (1.199,99 Euro)

La maggior parte dei qui proposti smartphone sono venduti e spediti da Amazon, mentre per quelli restanti risulta disponibile l’acquisto e la spedizione da parte di un rivenditore terzo o, in alternativa, l’acquisto terzo con spedizione da parte della società di Jeff Bezos. Per questo motivo consigliamo di verificare l’affidabilità del rivenditore d’interesse.

Risulta inoltre assicurata la consegna gratuita per tutti gli utenti iscritti a Prime e c’è anche la possibilità di effettuare l’acquisto a rate con CreditLine di Cofidis o secondo il piano proposto da Amazon stessa. Avvisiamo che per Redmi 9C e POCO X3 Pro lo sconto varrà solamente fino alle 23:59 di oggi, domenica 16 maggio 2021.

Amazon, intanto, in questa giornata propone anche 200 Euro di sconto su un TV Samsung UHD 4K da 50 pollici.