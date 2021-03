Amazon, fino al 53% di sconto su tastiere, mouse e cuffie Logitech e Razer

Oltre agli sconti della domenica su SSD Samsung, AirPods Pro e Surface Laptop Go proposti da Amazon, il colosso dell’e-commerce offre anche diverse periferiche come mouse, cuffie e tastiere a marchio Logitech e Razer con sconti fino al 53%. Vediamo tutti i modelli più interessanti disponibili.

Logitech G402 Mouse Gaming Hyperion Fury , 4.000 DPI, Design Leggero, 8 Pulsanti Programmabili, Compatibile con PC/Mac/Laptop, PC/Mac, Nero: 32,99 Euro (69,99 Euro)

Logitech G305 Mouse Gaming Wireless Lightspeed, Sensore Hero, 12000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Durata della Batteria Fino a 250 Ore, Memoria Integrata, per Pc/Mac/Laptop, Nero: 34,99 Euro (61,99 Euro)

Logitech G635 Cuffie Gaming RGB Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X 2.0, Drivers Pro-G 50 mm, Jack ‎Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, PC/Mac/Xbox One/Switch ‎PS4/Nintendo, Nero: 99,99 Euro (154,99 Euro)

Logitech G213 Prodigy Tastiera Gaming , RGB Lightsync Backlit Keys, Resistente agli schizzi, Tasti personalizzabili, Tasti multimedia personalizzabili, Layout QWERTY US, Nero: 44,99 Euro (55,99 Euro)

Logitech G910 Orion Spectrum Tastiera Gaming Meccanica Illuminata, Tasti Retroilluminati LIGHTSYNC RGB, Switch Romer-G Tactile, 9 tasti G Programmabili, Secondo Schermo Arx, Layout USA QWERTY: 109,99 Euro (208,99 Euro)

Razer Viper Mini Gaming Mouse , Gioco Design Ambidestro, Solo 61 G, Sensore Ottico da 8500 DPI, Cavo Razer SpeedFlex e Illuminazione RGB Chroma, Nero: 34,99 Euro (43,21 Euro)

Razer DeathAdder V2 - USB Mouse da Gaming Cablato dall'Ergonomia all'Avanguardia per PC, Sensore Ottico Focus+ da 20K DPI, Cavo Speedflex, 8 Pulsanti Programmabili e Illuminazione Chroma RGB: 52,99 Euro (68,98 Euro)

Razer Ornata V2 Tastiera Gaming con Mecha-Membrana, con Illuminazione Razer Chroma RGB, Switch Meccanico, Layout Italiano: 79,99 Euro (109,99 Euro)

Razer Kraken Gaming Headset Le Cuffie Cablate per Il Gaming Multipiattaforma per PC, PS4, Xbox One + Switch, Driver da 50 mm, Cavo Audio da 3.5 mm con Controlli su Filo, Verde: 56,40 Euro (67,72 Euro)

Razer Nari Ultimate Wireless Gaming Headset con HyperSense, Cuffie da Gioco Senza Fili, THX Spatial Audio Microfono Retrattile con Bilanciamento Gioco/Chat, Nero: 149,99 Euro (199,99 Euro)

Tutti questi prodotti a marchio Logitech e Razer sono venduti e spediti da Amazon e ognuno di essi garantisce la consegna senza costi aggiuntivi a tutti i clienti iscritti a Prime, se non anche la consegna gratuita in un giorno. Inoltre, per alcuni modelli è disponibile anche il pagamento a rate con CreditLine di Cofidis oppure in base al piano proposto da Amazon stessa. Infine, essendoci un termine delle offerte fissato al 31 marzo 2021 per alcuni prodotti specifici consigliamo di concludere rapidamente l’acquisto nel caso in cui risultino di vostro interesse.

