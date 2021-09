Amazon: fino a 550 Euro in meno su laptop da gaming MSI, anche con RTX 3060 e 3070

Nella giornata odierna abbiamo segnalato alcune promozioni interessanti su periferiche da gaming Logitech, eppure per gli amanti dei videogiochi le offerte Amazon non si fermano qui: il colosso dell’e-commerce propone anche 5 computer portatili da gaming MSI in sconto, con tagli fino a 550 Euro. Di seguito i modelli interessati.

Sconti Amazon su notebook da gaming MSI

MSI GF63 Thin 10SC-057IT , Notebook Gaming 15.6" FHD, Intel I5-10300H, Nvidia GTX1650 Max-Q 4GB GDDR6, 8GB RAM DDR4, 512GB SSD M.2 PCIe 3x4, WiFi AC, Win 10 Home [Layout e Garanzia ITA]: 839 Euro

MSI Alpha 15 A4DEK-008IT , Notebook Gaming AMD, 15,6" FHD 144Hz, AMD Ryzen 7 4800H, AMD RX5600M, 6GB GDDR6, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 1TB SSD M.2 PCIe 3x4, Win 10 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1.399 Euro

MSI GP66 Leopard 10UG-272IT , Notebook Gaming FHD 144Hz, Nvidia RTX 3070 8GB GDDR6, Intel Core I7-10750H, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe, Wifi 6, Win 10 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1.749 Euro

MSI GE66 Raider 10UE-207IT , Notebook Gaming, Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6, 15,6" FHD 300Hz IPS-LvL, Intel I7-10870H, 16GB RAM DDR4, 1TB SSD M.2 PCIe, Win 10 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1.799 Euro

MSI GP76 Leopard 11UG-081IT, Notebook Gaming 17,3" FHD 240Hz, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3070 8GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, 16GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 10 Home [Layout & Garanzia ITA]: 2.099 Euro

Ognuno di questi computer portatili MSI è venduto e spedito da Amazon e la consegna viene effettuata gratuitamente nel caso in cui siate clienti iscritti a Prime. Non manca, ovviamente, la possibilità di pagare il notebook a rate Tasso Zero con Cofidis, e tra le possibili aggiunte proposte da Amazon figurano anche protezioni aggiuntive e accessori come antivirus e suite Adobe. Mancando una data di conclusione delle promozioni citate, invitiamo i lettori interessati a effettuare l’acquisto il prima possibile.

A proposito di MSI, il brand taiwanese ieri ha annunciato il nuovo monitor Optix MEG381CQR Plus.