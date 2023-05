Amazon, fino al 56% di sconto su TV Neo QLED e QLED Samsung

Poco dopo aver riportato la notizia sull'offerta di Amazon sul TV Sony Bravia, torniamo a spulciare ancora il catalogo del colosso di Seattle che in giornata odierna propone una serie di offerte molto interessanti su tanti modelli di TV Samsung, anche Neo QLED.

Di seguito la lista degli sconti:

Samsung QE65QN900AATXZT Smart TV 65" Neo QLED 8K, Ultra HD, Processore Neo Quantum 8K con IA, Quantum HDR, OTS Pro, HDMI 2.1, Wi-Fi, Infinity Screen, Stainless Steel, 2021, Alexa, Google Assistant: 2.399 Euro (3.828,99 Euro)

Samsung Q950T Smart TV 85" QLED 8K , Wi-Fi, 2020, Silver: 3.999 Euro (8.998 Euro)

Samsung TV QE65Q75BATXZT , Smart TV 65" Serie Q70B QLED 4K UHD, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Titan Gray, 2022, DVB-T2: 949 Euro (1.019,99 Euro)

Samsung QE85QN800AATXZT Smart TV 85" Neo QLED 8K, Ultra HD, Processore Neo Quantum 8K con IA, Quantum HDR, OTS+, HDMI 2.1, Wi-Fi, Infinity One design, Stainless Steel, 2021, Alexa, Google Assistant: 3.999 Euro (6.096,99 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, ma Amazon non ha indicato la data di scadenza delle promozioni, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro in caso d'interesse. Garantita anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero.