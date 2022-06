Amazon: 59% di sconto su un TV LG OLED da 65 pollici

Mentre continua il No Iva di Mediaworld, che fino alle 23:59 di oggi permette di godere di un’ampia gamma di promozioni su tantissimi modelli di TV, Amazon rilancia uno sconto molto interessante su un TV LG OLED da 65 pollici, su cui viene garantito un risparmio del 59%.

Di seguito, nel dettaglio, le informazioni sullo sconto:

LG OLED65A16LA Smart TV 4K 65”, TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 975,42 Euro (2399 Euro)

Le stime di spedizione e consegna però non sono immediate, probabilmente a causa dell’elevata domanda registrata ed infatti l’arrivo a casa è previsto in 1-2 mesi. Per la precisione, nella scheda tecnica leggiamo che la consegna è garantita per gli utenti Prime, senza costi aggiuntivi, tra il 28 giugno ed il 2 agosto. insomma, se non avete la necessità di un televisore nell’immediato, rappresenta senza dubbio un’ottima occasione ad un prezzo davvero super.

Come avvenuto anche in altre circostanze, Amazon non ha fornito alcuna informazione sulla data di scadenza dell’offerta, e come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente per godere a pieno della promozione. La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi previsti dal Prime.