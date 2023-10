Amazon: oltre 600 Euro di sconto su un laptop Lenovo con RTX 3050

Sono le ultime ore della Festa delle Offerte Prime di Amazon, e sono le ultime ore degli sconti proposti dalla compagnia di Seattle. Tra i numerosi sconti proposti dalla società troviamo anche una super riduzione su un laptop Lenovo da gaming.

La configurazione è la seguente:

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Portatile, Display 16" WUXGA IPS 350nits 165Hz, Intel Core i5-12450H, RAM 1x8GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Windows 11, Tastiera Retroilluminata, Onyx Grey: 730,94 Euro (1399 Euro)

Il laptop in questione è usato ed è venduto da Amazon Seconda Mano, che lo etichetta come in buone condizioni.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì 17 Ottobre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 25 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. La disponibile è garantita solo su un'unità, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.

Qualche ora fa, su queste pagine abbiamo anche riportato la lista delle offerte di Amazon sulle mirrorless e sui prodotti GoPro. Ricordiamo che le promozioni della Festa delle Offerte Amazon Prime saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, 11 ottobre 2023, ovviamente in esclusiva per gli utenti iscritti al programma Prime di Amazon.