Amazon: 600 Euro di sconto su un laptop MSI con RTX 3050 e display da 15,6'

Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un laptop MSI Prestige, nella versione con schermo da 15,6 pollici FHD, Intel Core i7 e scheda grafica NVIDIA RTX 3050 da 4GB DDR6. Il risparmio è di 600 Euro rispetto al prezzo di listino, pari al 33% in meno.

Di seguito i dettagli del modello:

MSI Prestige 15 A12UC-043IT, Notebook 15.6" FHD, Intel I7-1280P 14 Core, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 4, 16GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1.199 Euro (1.799 Euro)

Il notebook supporta anche lo storage PCIe Gen4 e grazie agli SSD che si basano su tale interfaccia è possibile godere di una maggiore efficienza nel lavoro quotidiano ed una migliore affidabilità. Grazie alle porte Thundebolt 4, inoltre, la serie supporta l'erogazione di energia tramite due ingressi ed il trasferimento dati a 40 Gbps.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 11 Gennaio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Nessuna informazione, come avvenuto anche in passato, sulla data di scadenza della promozione e nel ricordare che il prezzo in questione si riferisce al momento in cui è stata scritta la notizia, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente per non perdere l'offerta.