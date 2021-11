Amazon, oltre 600 Euro di sconto su un TV LG OLED e Philips

Nel giorno in cui Trony lancia gli Sconti Frizzanti, Amazon propone due promozioni molto interessanti su altrettanti TV. In offerta troviamo infatti un TV LG OLED ed un Philips.

Sconti Amazon su TV LG e Philips

LG OLED55A16LA Smart TV 4K 55" , TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 950,99 Euro (1599 Euro)

Philips 43 Pollici Smart TV 4K. Televisore LED UHD per Netflix, YouTube e Gaming / Assistente Google e Alexa / Ambilight, HDR10+, Android TV, Dolby Vision e Dolby Atmos / 43" Philips 43PUS8505/12 [Classe di efficienza energetica G]: 529 Euro (649 Euro)

Su entrambi i modelli di TV Amazon propone il pagamento in dodici rate mensili. Sull'LG, nella fattispecie, le rate sono 12 da 79,25 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, e viene anche data la possibilità di aggiungere la protezione extra per 2 anni a 65,89 Euro e 3 anni ad 88,99 Euro.

Sul TV Philips da 43 pollici, invece, le mensilità sono da 44,09 Euro e sono dodici, con consegna prevista entro giovedì 11 Novembre per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 10 minuti.