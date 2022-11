Amazon: 600 Euro di sconto su un TV Samsung Neo QLED da 43'

Continua l'offerta del Black Friday di Amazon su un TV Neo QLED targato Samsung, con diagonale da 43 pollici e pannello 4K. Il colosso di Seattle permette di risparmiare 600 Euro rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli dello sconto:

Samsung TV Neo QLED QE43QN90BATXZT, Smart TV 43" Serie QN90B, Neo QLED 4K UHD, Alexa e Google Assistant integrati, Titan Black, 2022, DVB-T2 [Classe di efficienza energetica G]: 799 Euro (1.399 Euro)

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso modello su Amazon. Nel momento in cui stiamo scrivendo però è indicato come non disponibile, ma l'e-commerce è al lavoro per renderlo nuovamente accessibile per l'acquisto. È però possibile completare l'ordine per bloccare il prezzo: Amazon provvederà ad inviare una mai con la data di consegna non appena disponibile.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per 2 anni a 59,69 Euro o tre anni a 79,19 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Il TV è restituibile entro il 31 Gennaio 2023, se si effettua l'ordine entro il 31 Dicembre 2022, come previsto dalle nuove linee guida di Amazon messe in campo in occasione delle festività natalizie.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, e come sempre consigliamo di completare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.