Amazon: oltre 600 Euro di sconto su un TV Samsung QLED, ma la disponibilità è limitata

Nel giorno in cui Mediaworld rilancia gli XDays, Amazon propone uno sconto molto interessante su un TV Samsung QLED. La piattaforma di Jeff Bezos, nello specifico, consente di risparmiare oltre 600 Euro rispetto al prezzo di listino.

Il TV interessato è il seguente:

Samsung TV QE65Q60TAUXZT Serie Q60T QLED Smart TV 65", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Black, 2020 [Classe di efficienza energetica G]: 795,50 Euro (1399 Euro)

La disponibilità, nel momento in cui stiamo scrivendo, è garantita solo su un'unità. Per coloro che intendono acquistarlo sotto forma di regalo, però, Amazon sottolinea che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso".

Tramite la scheda tecnica è comunque possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per un anno o 2 anni al prezzo di 36,69 o 54,69 Euro rispettivamente.

Dati alla mano si tratta di un prezzo molto conveniente, che non è possibile dilazionare in quanto non viene proposto il pagamento in 5 o 12 rate di Amazon: gli utenti possono comunque scegliere il pagamento a rate con Cofidis direttamente al check out, poco prima della finalizzazione dell'ordine. Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, invece.