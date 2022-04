Amazon: 650 Euro di sconto su un TV Philips OLED da 55 pollici

Dopo aver riportato gli sconti Amazon sugli smartwatch e smartband, torniamo a spulciare il catalogo del colosso di Seattle perchè sempre in giornata odierna è possibile anche godere di uno sconto di oltre 600 Euro su un TV Philips OLED da 55 pollici.

Di seguito i dettagli della promozione:

Philips 55OLED706 4K UHD OLED Android TV, Smart TV 4K 55 pollici con Ambilight, Immagine HDR, Dolby Vision Cinematografico e Audio Atmos, Compatibile con Assistente Google + Alexa, Cornice in Metallo [Classe di efficienza energetica G]: 840 Euro (1499 Euro)

Dati alla mano, si tratta di uno sconto di 650 Euro rispetto al prezzo di listino. Amazon permette anche di effettuare il pagamento in dodici rate mensili da 70,75 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. Nella scheda del prodotto è indicato che il prodotto non è attualmente disponibile, ma è comunque possibile preordinarlo e bloccarlo a questo prezzo.

Nello specifico, il colosso di Seattle spiega che "stiamo lavorando per renderlo nuovamente disponibile. Completa l’ordine e ti invieremo una email con la data di consegna non appena sarà disponibile".

Nessuna indicazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente onde evitare che il prezzo salga o oscillazioni inaspettate.