Amazon, 7 Days of Samsung: tanti smartphone e indossabili coreani scontati fino al 70%

Mentre Euronics dà il via allo Speciale Telefonia, è l'ecommerce di Jeff Bezos a scontare fortemente svariati smartphone e dispositivi indossabili Samsung, tra cui troviamo anche il Galaxy S23 Ultra e il Galaxy Z Flip 4. Ecco gli sconti più interesanti della promozione 7 Days of Samsung!

Il prodotto in più forte sconto sono le Samsung Galaxy Buds Live, degli auricolari True Wireless Open-Type in-ear con controlli touch e custodia di ricarica wireless. Da un prezzo di partenza di 169 Euro si scendo fino a 49,90 Euro, con un consistente sconto del 70%. Le Buds Live si distinguono per un'autonomia fino a 21 ore e, soprattutto, per la cancellazione attiva del suono: due feature mica male, per il prezzo scontato a cui le cuffie vengono proposte!

Passiamo poi agli smartwatch: in sconto, in questo caso, abbiamo il Samsung Galaxy Watch 5 Pro con cassa da 45 mm. Lo smartwatch, proposto nella versione solo Bluetooth e in colorazione Black Titanium, arriva con un sensore bioattivo Samsung 3-in-1 che controlla frequenza cardiaca, pressione sanguigna e ossigenazione. Lo sconto è in questo caso del 43%, con un prezzo che scende da 499 Euro a 285,05 Euro.

Spostandoci infine sul mercato smartphone, vi segnaliamo ben due dispositivi in offerta: il primo è il device pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 4 con memoria da 128 GB e 8 BR di RAM. Lo smartphone, proposto a soli 679 Euro (il 41% in meno del prezzo di listino, pari a 1.149 Euro), vanta un doppio display AMOLED interno da 6,7" e Super AMOLED esterno da 1,9", nonché un chip Snapdragon 8+ Gen1.

Concludiamo con il Samsung Galaxy S23 Ultra nella versione 8/256 GB, proposto da Amazon a 1.158,99 Euro contro il MSRP di 1.479 Euro: lo sconto, in questo caso, è del 22%. Lo smartphone ha un ottimo display AMOLED da 6,8", un'incredibile fotocamera da 200 MP e un chipset esclusivo Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy, realizzato da Qualcomm in collaborazione con Samsung.