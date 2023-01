Amazon: 700 Euro di sconto su un laptop MSI con RTX 3080 Ti

Anche in giornata odierna, continuano gli sconti da parte di Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nello specifico, il colosso di Seattle propone una promozione molto interessante su un laptop MSI Vector con NVIDIA RTX 3080 Ti, su cui è possibile risparmiare 700 Euro rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli dello sconto:

MSI Vector GP76 12UHS-860IT, Full-HD 144Hz 17.3", Intel i7-12700H, Nvidia RTX 3080Ti 16GB GDDR6, RAM 16GB DDR4 3200MHz, SSD 1TB PCIe 4.0, Tastiera RGB Per-Key, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 2.299 Euro (2.999 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per martedì 10 Gennaio 2023 per coloro che effettuano l'ordine quest'oggi. Amazon dà anche la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche e si può restituire entro 30 giorni dall'invio dell'ordine.

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso modello su Amazon, e rappresenta una riduzione davvero molto interessante su un laptop che incide delle specifiche molto interessanti tra cui uno schermo da 17,3 pollici, processore Intel Core i7, NVIDIA RTX 3080 Ti da 16GB, 16GB di RAM DDR6 ed SSD da 1 terabyte PCIe 4.0.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.