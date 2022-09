Amazon, fino a 700 Euro di sconto sui notebook da gaming MSI con RTX 30

Nuova ondata di sconti su Amazon, oggi 14 Settembre 2022. In giornata odierna, infatti, il colosso di Seattle permette di godere di una serie di sconti molto interessanti su laptop da gaming MSI con RTX 30. Vediamo di quali si tratta.

Sconti notebook da gaming MSI

MSI Prestige 15 A12UC-043IT , Notebook 15.6" FHD, Intel I7-1280P 14 Core, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 4, 16GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1399 Euro (1799 Euro)

, Notebook 15.6" FHD, Intel I7-1280P 14 Core, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 4, 16GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1399 Euro (1799 Euro) MSI Stealth GS66 12UGS-061IT , Notebook Gaming 15,6" QHD 240Hz, Intel I7-1200H, Nvidia RTX 3070Ti 8GB GDDR6, 32GB RAM DDR5 4800MHz, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, WiFi 6E, Win 11 Pro [Layout e Garanzia ITA]: 2499 Euro (3199 Euro)

, Notebook Gaming 15,6" QHD 240Hz, Intel I7-1200H, Nvidia RTX 3070Ti 8GB GDDR6, 32GB RAM DDR5 4800MHz, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, WiFi 6E, Win 11 Pro [Layout e Garanzia ITA]: 2499 Euro (3199 Euro) MSI Stealth GS77 12UHS-045IT , Notebook Gaming 17.3" UHD 120Hz, Intel I9-12900H, Nvidia RTX 3080Ti 16GB GDDR6, 32GB RAM DDR5 4800MHz, 2TB SSD M.2 PCIe 4.0, WiFi 6E, Win 11 Pro [Layout e Garanzia ITA]: 3899 Euro (4699 Euro)

, Notebook Gaming 17.3" UHD 120Hz, Intel I9-12900H, Nvidia RTX 3080Ti 16GB GDDR6, 32GB RAM DDR5 4800MHz, 2TB SSD M.2 PCIe 4.0, WiFi 6E, Win 11 Pro [Layout e Garanzia ITA]: 3899 Euro (4699 Euro) MSI Bravo 15 B5DD-247IT , Notebook Gaming FHD 144Hz, Ryzen 7 5800H, AMD RX5500M, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe 3, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1099 Euro (1299 Euro)

, Notebook Gaming FHD 144Hz, Ryzen 7 5800H, AMD RX5500M, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe 3, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1099 Euro (1299 Euro) MSI Pulse GL76 12UEK-051IT , Notebook Gaming 17.3" FHD 144Hz, Intel I7-12700H, Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1599 Euro (1849 Euro)

, Notebook Gaming 17.3" FHD 144Hz, Intel I7-12700H, Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6, 16GB RAM DDR4 3200MHz, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1599 Euro (1849 Euro) MSI Alpha 15 B5EEK-208IT , Notebook Gaming 15.6" FHD 144Hz, Ryzen 7 5800H, AMD RX6600M 8GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 3.0, 16GB DDR4 3200MHz, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1299 Euro (1699 Euro)

, Notebook Gaming 15.6" FHD 144Hz, Ryzen 7 5800H, AMD RX6600M 8GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 3.0, 16GB DDR4 3200MHz, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1299 Euro (1699 Euro) MSI Raider GE66 12UGS-227IT Notebook Gaming 15.6" FHD 360Hz, Intel I7-12700H, Nvidia RTX 3070Ti 8GB GDDR6, 32GB RAM DDR5 4800MHz, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 2499 Euro (2899 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, e su alcuni modelli è anche possibile scegliere il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero o interessi zero.