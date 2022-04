Amazon, 700 Euro di sconto su un TV Hisense OLED 4K del 2021

Nel giorno in cui Mediaworld rilancia gli X-Days, Amazon propone uno sconto molto interessante su un TV Hisense con pannello OLED da 65 pollici, che può essere acquistato ad un prezzo conveniente.

Di seguito i dettagli:

Hisense 65" OLED 4K 2021 65A98G, Soundbar Integrata 2.1.2 120W Dolby Atmos, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision IQ, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 1299 Euro (1999 Euro)

Lo sconto, come certificato anche dai dati Keepa, è di 700 Euro se si confronta con il prezzo di listino del televisore. E' disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili da 259,80 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero, oltre che ovviamente quello in un'unica soluzione.

La consegna, gratuita e senza costi aggiuntivi, è programmata per giovedì 28 aprile se si effettua l'ordine oggi. Nella scheda prodotto Amazon sottolinea che è indicata la disponibilità solo su 9 unità, ma ne sono in arrivo ulteriori.

A rendere ancora più interessante il modello in questione ci pensa la soundbar integrata 2.1.2 da 120W, con supporto Dolby Atmos. Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.