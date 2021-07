Amazon: quasi 700 Euro di sconto su un TV Samsung QLED da 65 pollici

Dopo aver segnalato gli sconti Mediaworld di oggi, ci spostiamo sul sito web di Amazon che permette di portare a casa a prezzo ridotto un TV Samsung QLED con diagonale da 65 pollici, su cui è possibile risparmiare quasi 700 Euro.

Sconti TV Samsung QLED da 65 pollici.

Samsung TV QE65Q60TAUXZT Serie Q60T QLED Smart TV 65", con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Black, 2020 [Classe di efficienza energetica G]: 711,54 Euro (1399 Euro)

Il risparmio netto è di 687 Euro rispetto al prezzo di listino. Amazon garantisce la consegna entro martedì 3 Agosto 2021 per i clienti Prime che effettuano l'ordine entro 4 ore e 56 minuti. La disponibilità però, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, è garantita solo su tre unità. Nella scheda leggiamo anche che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso".

Nella scheda prodotto si visualizza come prezzo 747,90 Euro, ma al momento del check out il sistema provvederà a stornare i restanti 36,36 Euro. Quest'ultima promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato ma nei termini e condizioni della promozione non sono presenti indicazioni di alcun tipo sull'eventuale scadenza.