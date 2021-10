Amazon: fino a 800 Euro in meno su 5 smart TV DVB-T2 Samsung

In questo penultimo fine settimana di ottobre 2021 abbiamo avuto occasione di trattare diverse offerte Amazon su smartwatch Xiaomi e TicWatch. Tuttavia, la società di e-commerce propone al contempo anche sconti importanti su smart TV Samsung, di cui alcuni a 800 Euro in meno e dotati dello standard DVB-T2 per il digitale terrestre.

Sconti Amazon su smart TV Samsung

Samsung Business Tv Serie BET-H da 50", UHD 3,840 x 2,160, 250nit, operatività 16/7, Tizen, Dolby Sound System, HDMI, USB, Bluetooth, WIFI, BizTv app, Web Browser, Accesso da remoto, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 499,99 Euro

Samsung TV UE50AU8070UXZT , Smart TV 50" Serie AU8000, Modello AU8070, Crystal UHD 4K, Alexa integrato, Nero, 2021, DVB-T2 [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 519 Euro

Samsung QE43LS05TAUXZT Smart TV 43" The Sero, QLED 4K, Ultra HD, TV orientabile con Mobile View e altoparlanti 60W 4.1 integrati, Wi-Fi, Blue Navy, 2020, Alexa integrata, compatibile Google Assistant [Classe di efficienza energetica G]: 699 Euro

Samsung TV The Frame QE50LS03AAUXZT , Smart TV 50" Serie LS03A, QLED 4K UHD, Alexa integrato, 2021, DVB-T2, Cornice personalizzabile [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 921 Euro

Samsung TV QLED QE65Q80AATXZT, Smart TV 65" Serie Q80A, QLED 4K UHD, Alexa integrato, Carbon Silver, DVB-T2 [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 1.199 Euro

Ogni singolo televisore citato risulta venduto e spedito da Amazon, ergo è garantita la consegna senza costi aggiuntivi ai clienti abbonati a Prime. Non manca, oltretutto, l’opzione di pagamento a rate con Cofidis o secondo il piano dell’azienda statunitense stessa.

